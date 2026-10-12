मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु पर 20 कैमरों का पहरा, जाम लगते ही टीम होगी अलर्ट

संवाद सहयोगी, मुंगेर। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने के बाद श्रीकृष्ण सेतु पर बढ़े यातायात दबाव को देखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सेतु और इससे जुड़े प्रमुख स्थानों पर 20 कैमरे लगाए हैं।

इन कैमरों से यातायात की लगातार निगरानी की जाएगी। कहीं जाम लगने या वाहनों की लंबी कतार बनने पर संबंधित टीम को अलर्ट किया जाएगा, ताकि समय रहते मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया जा सके। विक्रमशिला सेतु बंद होने के कारण वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है। ऐसे में श्रीकृष्ण सेतु पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों के आधार पर जाम की स्थिति और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी।

इससे समस्या वाले स्थानों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। हालांकि, निगरानी का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा, जब अलर्ट मिलने के बाद संबंधित टीम सक्रिय होकर मौके पर पहुंचेगी। जाम के साथ-साथ अपराध पर भी नजर सेतु पर लगाए गए कैमरे केवल यातायात नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेंगे। इनके माध्यम से संदिग्ध वाहनों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। चोरी के वाहनों की पहचान और उन्हें पकड़ने में भी कैमरों से मिलने वाली जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है।