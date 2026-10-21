मुंगेर के पोलो मैदान में आज जलेगा 40 फीट का रावण, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक-चौबंद

जागरण संवाददाता, मुंगेर। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण वध कार्यक्रम बुधवार की शाम छह बजे पोलो मैदान में आयोजित होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

हजारों लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है। मैदान में 40 फीट ऊंचे रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के 30-30 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा।