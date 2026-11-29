संवाददाता, मुंगेर। Munger PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना मुंगेर जिले के विभिन्न शहरी निकायों में अलग-अलग स्थिति में नजर आ रही है।

कहीं लाभार्थियों ने किस्त की राशि मिलने के बाद मकान का निर्माण पूरा कर लिया है, तो कहीं दूसरी किस्त का भुगतान अटकने से निर्माण कार्य बीच में ही रुका पड़ा है।

जमालपुर नगर परिषद में पुरानी योजना के 21 लाभार्थियों ने वर्षों बीत जाने के बाद भी मकान निर्माण पूरा नहीं किया है। वहीं,संग्रामपुर और असरगंज में दूसरी किस्त की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों के घर अधूरे हैं।

हालांकि,मुंगेर नगर निगम का दावा है कि जिन लाभार्थियों ने जितनी किस्त की राशि ली है, उन्होंने उसी के अनुरूप निर्माण कराया है और राशि लेकर काम न कराने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

निकायवार पीएम आवास योजना (शहरी) की स्थिति:

शहरी निकाय प्रमुख आंकड़े व वर्तमान स्थिति मुख्य समस्या / प्रगति जमालपुर नगर परिषद पीएम आवास 1.0 (2016–24) में 516 चयनित; पीएम आवास 2.0 में 224 चयनित पुरानी योजना के 21 मकान अब भी अधूरे; 2.0 में 15 मकान पूर्ण संग्रामपुर नगर पंचायत सभी 12 वार्डों में 326 आवास आवंटित (पहला चरण: 106, दूसरा: 220) करीब एक साल बाद भी केवल 60 को भुगतान; दूसरी किस्त लंबित असरगंज नगर पंचायत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 127 लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिली 33 लाभार्थियों को दूसरी किस्त का इंतजार, निर्माण आधा-अधूरा तारापुर नगर पंचायत 2025-26 में नया आवंटन नहीं; 124 आवेदनों का जियो टैग हुआ जियो टैग के बाद स्वीकृति नहीं मिली; 2024-25 की अंतिम किस्त बाकी हवेली खड़गपुर पुरानी योजना: चरण-1 में 71/93 व चरण-2 में 49/56 आवास पूर्ण पीएम आवास 2.0 के तहत दो चरणों में कुल 324 आवास स्वीकृत

जमालपुर में 21 लाभार्थियों ने अधूरा छोड़ा मकान, 2.0 में 15 घर तैयार

जमालपुर नगर परिषद में पीएम आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत वर्ष 2016 से 2024 के बीच चार चरणों में 516 लाभार्थियों का चयन किया गया था। इनमें 21 लाभार्थियों ने अब तक मकान निर्माण पूरा नहीं किया है। नगर परिषद की ओर से संबंधित लाभार्थियों को कई बार नोटिस जारी किया गया और कर्मियों ने घर जाकर समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लाभार्थियों ने आर्थिक तंगी को निर्माण अधूरा रहने का कारण बताया।

वहीं, योजना के दूसरे चरण यानी पीएम आवास 2.0 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2024 से अब तक 224 लाभार्थियों का चयन हुआ है। इनमें 161 को पहली और 111 को दूसरी किस्त मिल चुकी है। 144 लाभार्थियों ने लिंटर स्तर तक और 105 ने छत स्तर तक निर्माण पूरा किया है, जबकि 15 लाभार्थियों ने मकान पूरी तरह तैयार कर लिया है।

संग्रामपुर में दूसरी किस्त के इंतजार में एस्बेस्टस डालकर रह रहे लाभार्थी नगर पंचायत संग्रामपुर के गठन के बाद सभी 12 वार्डों के गरीब और छतविहीन परिवारों के लिए 326 आवास आवंटित किए गए, जिनमें पहले चरण के 106 और दूसरे चरण के 220 आवास शामिल हैं। आवंटन के लगभग एक वर्ष बाद भी महज 60 लाभार्थियों को ही आवास राशि का भुगतान हो सका है। दूसरी किस्त न मिलने के कारण कई मकान अधूरे पड़े हैं। वार्ड संख्या 10 की प्रमिला देवी का घर इसका उदाहरण है, जो दूसरी किस्त न मिलने के कारण अधूरे मकान पर एस्बेस्टस डालकर रहने को विवश हैं।

असरगंज में 33 लाभार्थी दूसरी किस्त से वंचित, तारापुर में स्वीकृति अटकी असरगंज नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 127 लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिल चुकी है, लेकिन 33 लाभार्थियों को अब तक दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे उनके मकान आधा-अधूरा पड़े हैं।

दूसरी ओर, तारापुर नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत कोई नया आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। यहां 124 आवेदनों का जियो टैग किया गया, पर अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। वार्ड पार्षद रोमित राज के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित आवासों के सभी लाभार्थियों को दो किस्तों का भुगतान हो चुका है और उन्होंने निर्माण भी करा लिया है, हालांकि अंतिम किस्त का भुगतान अभी शेष है। हवेली खड़गपुर में प्रगति, समय पर किस्त भुगतान से तय होती है रफ्तार हवेली खड़गपुर नगर पंचायत में पुरानी योजना के पहले चरण के 93 स्वीकृत आवासों में 71 और दूसरे चरण के 56 स्वीकृत आवासों में 49 का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, पीएम आवास 2.0 के तहत नगर परिषद हवेली खड़गपुर में दो चरणों में कुल 324 आवास स्वीकृत किए गए हैं।