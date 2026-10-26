मुंगेर की फैजा ने नीट व मुजफ्फर ने पीजी नीट में गाड़ा झंडा; एक ही परिवार में 4 डॉक्टर, चांदी की कलम से हुआ सम्मान

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger NEET PG Topper: जिले के छात्र-छात्राओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के आगे संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बन सकती। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाले दो मेधावियों के सम्मान में अल्पसंख्यक विकास मोर्चा की ओर से शहर के हाजी सुभान स्थित विद्यालय परिसर में एक गरिमामयी नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह में नीट (यूजी) परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाली डॉ. मु. जहांगीर की मेधावी पुत्री फैजा आफरीन और पीजी नीट (मेडिकल) में सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाले मिर्जापुर बरदह निवासी मु. मुजफ्फर अली को अंगवस्त्र, शॉल, डायरी और चांदी की कलम भेंट कर सम्मानित किया गया।

प्रतिभा और शिक्षा के दम पर युवाओं ने बढ़ाया मान: डॉ. मंसूर नियाजी कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डॉ. मंसूर नियाजी ने की, जबकि मंच संचालन का दायित्व अधिवक्ता मु. जहांगीर ने निभाया। जेआरएस कॉलेज, जमालपुर के प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज सुमन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मंसूर नियाजी ने कहा कि आज का दिन पूरे मुंगेर समाज के लिए गौरव और स्वाभिमान का क्षण है। हमारे बेटे और बेटियां अपनी असीम प्रतिभा और उच्च शिक्षा के बल पर राष्ट्रीय पटल पर कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैजा और मुजफ्फर की यह ऐतिहासिक सफलता न केवल उनके परिवारों का मान बढ़ा रही है, बल्कि आने वाली नई पीढ़ी को भी उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने का मजबूत हौसला और प्रेरणा दे रही है।

एक ही परिवार में चार एमबीबीएस डॉक्टर, समाज के लिए नजीर मुख्य अतिथि डॉ. देवराज सुमन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिर्जापुर बरदह के नौजवान मु. मुजफ्फर अली ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि दुनिया में ज्ञान और शिक्षा से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि एक ही परिवार से चार-चार सदस्यों का एमबीबीएस डॉक्टर बनना अपने आप में एक दुर्लभ और अत्यंत गौरवशाली उपलब्धि है। ऐसे नौजवान समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।