श्राद्ध कर्म में शामिल होने आया था, नहर में समा गई जिंदगी, मुंगेर में ई-रिक्शा चालक की मौत, 5 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर थाना क्षेत्र के ईस्ट कालोनी अंतर्गत नयागांव में उस समय गहरा शोक छा गया, जब काली पहाड़ी नहर में नहाने गए एक ई-रिक्शा चालक की डूबने से असमय मौत हो गई। मृतक की पहचान नयागांव निवासी राजकुमार साह के रूप में हुई है।

वह गांव में आयोजित एक श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान दोपहर में वे नहर किनारे नहाने चले गए, जहां अचानक पैर फिसल जाने के कारण वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

जमालपुर (मुंगेर) के ईस्ट कालोनी अंतर्गत नयागांव निवासी ई-रिक्शा चालक राजकुमार साह की काली पहाड़ी नहर में डूबने से मौत

श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे राजकुमार; नहाने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में समाए

मुंगेर से बुलाए गए गोताखोरों (नीतीश, हेमंत व प्रशांत) की टीम ने काफी मशक्कत के बाद नहर से बरामद किया शव

सीओ प्रीति कुमारी और ईस्ट कालोनी पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा; पोस्टमार्टम के बाद सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी जब तक आसपास मौजूद लोग स्थिति को समझकर बचाव के लिए आगे बढ़ते, तब तक राजकुमार गहरे पानी में ओझल हो चुके थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों को सूचना दी गई। गोताखोरों की टीम ने मशक्कत के बाद निकाला शव; 5 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी (सीओ) प्रीति कुमारी, ईस्ट कालोनी थाना के दारोगा नवीन कुमार व जमादार राजीव कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे।