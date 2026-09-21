70 KM का सफर खत्म: मुंगेर-खड़गपुर और तारापुर में सहकारिता दफ्तर शुरू, 6 जिलों को सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, मुंगेर। सहकारिता से जुड़े काम के लिए अब मुंगेर प्रमंडल के लोगों को दूसरे कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। लंबे इंतजार के बाद मुंगेर में सहकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रमंडलीय कार्यालय अस्तित्व में आ गया है। साथ ही हवेली खड़गपुर और तारापुर में भी सहायक निबंधक की तैनाती कर दी गई है।

इससे पैक्स, व्यापार मंडल, किसानों और सहकारिता से जुड़े लोगों के काम स्थानीय स्तर पर निपटने का रास्ता साफ हो गया है। सहकारिता विभाग की अधिसूचना के अनुसार, मुंगेर स्थित प्रमंडलीय कार्यालय में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां के पद पर प्रभाकर कुमार को पदस्थापित किया गया है।

हवेली खड़गपुर में सहायक निबंधक की जिम्मेदारी मीनू कुमारी और तारापुर में जितेंद्र झा को दी गई है। अब तक मुंगेर में संयुक्त निबंधक का स्वतंत्र कार्यालय नहीं होने से सहकारिता से जुड़े मामलों के लिए लोगों को दूसरे कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था।

संयुक्त निबंधक का कार्यालय और न्यायालय कार्य मुंगेर में ही संचालित होने से मुंगेर के अलावा बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। अधिवक्ताओं को सहकारिता संबंधी मामलों के लिए भागलपुर जाने की जरूरत कम होगी।