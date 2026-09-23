मुंगेर में किसे मारने निकला था संजय? तीन गोलियों से मचा हड़कंप, सत्यानंद बचा तो बालक घायल, पिस्टल-24 कारतूस बरामद
Munger Mufassil: Sanjay Singh Arrested, Pistol Cartridges Seized: मुंगेर के लक्ष्मीपुर गैरा पहाड़ गांव में शिव चर्चा के दौरान हुई गोलीबारी में एक बालक घायल हो गया।
HighLights
मुंगेर में शिव चर्चा के दौरान हुई गोलीबारी में बालक घायल।
पुलिस ने आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किया।
सत्यानंद पर हत्या की नीयत से चलाई गई थीं तीन गोलियां।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मीपुर गैरा पहाड़ गांव में धार्मिक आयोजन 'शिव चर्चा' के दौरान बेखौफ होकर गोलीबारी करने और एक मासूम बालक को जख्मी करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस टीम ने आरोपी संजय सिंह को दबोचते हुए उसके पास से एक अवैध पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को गांव में भक्तिमय माहौल में शिव चर्चा का आयोजन चल रहा था।
इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर आरोपी संजय सिंह ने गांव के ही सत्यानंद सिंह पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से मौके पर भगदड़ मच गई।
इस दौरान सत्यानंद तो बच गया, लेकिन पास में ही खेल रहे गंगा कुमार सिंह के पुत्र श्रवण कुमार को एक गोली लग गई। गोली बालक के दाहिने पैर के घुटने को चीरती हुई निकल गई। घटना के तुरंत बाद परिजन जख्मी हालत में मासूम को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है।
जेल से छूटते ही निशाने पर आया सत्यानंद, पुरानी रंजिश में घटी घटना
घायल बालक के नाना पुलिस सिंह ने बताया कि आरोपी संजय सिंह और सत्यानंद सिंह के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही है। सत्यानंद घटना से ठीक एक दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। इसी का बदला लेने के लिए संजय ने सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर ही उस पर गोलियां बरसा दीं।
मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर गैरा पहाड़ गांव में शिव चर्चा के दौरान गोलीबारी करने वाला आरोपी संजय सिंह गिरफ्तार
आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और घटनास्थल से दो खाली खोखा बरामद; हथियार के स्रोत की जांच जारी
जेल से छूटे सत्यानंद सिंह को निशाना बनाकर चलाई गई थीं 3 गोलियां; पास में खेल रहे मासूम बालक श्रवण कुमार के घुटने में लगी गोली
एसपी सैयद इमरान मसूद ने की गिरफ्तारी की पुष्टि; मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार की अगुवाई में हुई त्वरित छापेमारी
एसपी ने की पुष्टि, हथियार व कारतूस के स्रोत खंगाल रही पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आई। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपी संजय सिंह को दबोच लिया है।
मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल से पूर्व में ही दो खोखा बरामद कर लिया गया था। आरोपी के पास से बरामद भारी मात्रा में कारतूस और पिस्टल को देखते हुए पुलिस अब इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है।
यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी तक इतना घातक हथियार और इतने कारतूस किस माध्यम से पहुंचे। पुलिस मामले के सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है।
यह भी पढ़ें- घंटी बजते ही बेटियां सड़क पर, मुंगेर में डायल 112 और ‘पुलिस दीदी’ भी गायब, सुरक्षा भगवान भरोसे
यह भी पढ़ें- मुंगेर में थाने से चंद कदम की दूरी पर नाबालिग की गोली मारकर हत्या, बहन से छेड़खानी का विरोध पड़ा भारी