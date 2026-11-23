कामेश, मुंगेर। शादी के लिए अब भव्य समारोह और तामझाम ही एकमात्र विकल्प नहीं रह गया है। कई जोड़े सीधे निबंधन कार्यालय पहुंचकर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं।

मुंगेर जिला निबंधन कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि कार्यालय में विवाह संपन्न कराने वाले जोड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

वर्ष 2024 में जहां 26 जोड़ों ने निबंधन कार्यालय में विवाह किया था। वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 29 हो गई। वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक ही 42 जोड़े यहां विवाह कर चुके हैं।

निबंधन कार्यालय में विवाह कराने के आंकड़ों में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में पिछले साल की तुलना में तीन अधिक जोड़ों ने विवाह किया था।

यह 11.54 प्रतिशत की वृद्धि थी। वहीं, वर्ष 2026 के पहले 10 महीनों में ही 42 जोड़ों ने कार्यालय में विवाह किया।

यह पिछले पूरे वर्ष के 29 विवाह से 13 अधिक है। प्रतिशत के लिहाज से इसमें 44.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभी वर्ष के दो महीने शेष हैं। ऐसे में सालाना आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

शादी के बाद बढ़ी जागरुकता

पारंपरिक तरीके से शादी करने के बाद विवाह का पंजीकरण कराने वालों की संख्या में भी इस वर्ष तेजी आई है। वर्ष 2024 में 224 जोड़ों ने विवाह निबंधन कराया था। वर्ष 2025 में यह आंकड़ा घटकर 202 रह गया। यानी पिछले वर्ष 22 कम निबंधन हुए और 9.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।