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मुंगेर से भागलपुर का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में! तेलिया तालाब से टू-लेन शुरू, विक्रमशिला सेतु पर संकट के बीच बड़ी राहत

By Rajnish Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Fri, 25 Sep 2026 01:55 PM (IST)

Munger Bhagalpur Fourlane : मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन परियोजना के तहत तेलिया तालाब से टू-लेन का एक हिस्सा वाहनों के लिए खोल ...और पढ़ें

HighLights

  1. तेलिया तालाब से टू-लेन का एक हिस्सा चालू हुआ।

  2. मुंगेर से भागलपुर का सफर अब सिर्फ एक घंटे में।

  3. विक्रमशिला सेतु बंद होने पर यह मार्ग देगा राहत।

जागरण संवाददाता, मुंगेर। Munger Bhagalpur Fourlane : मुंगेर और भागलपुर के बीच दैनिक आवागमन करने वाले यात्रियों और व्यवसायियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। महत्वाकांक्षी मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन परियोजना के अंतर्गत तेलिया तालाब से टू-लेन के एक हिस्से को विधिवत वाहनों के परिचालन के लिए खोल दिया गया है।

फिलहाल इस नवनिर्मित मार्ग पर एक ही लेन से दोनों दिशाओं (आने और जाने) में वाहनों का सुचारु आवागमन शुरू कराया गया है। इस हिस्से के चालू हो जाने से मुंगेर से भागलपुर की दूरी तय करने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी और अब यह सफर महज करीब एक घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। पूर्व में खराब सड़क और शहरी जाम के चलते इस दूरी को नापने में डेढ़ से दो घंटे का समय लग जाता था।

Munger Bhagalpur Travel Time Cut to 1 Hour with New Telia Talab Lane

मुंगेर मार्ग बनेगा सबसे सुरक्षित लाइफलाइन

यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए फिलहाल तेलिया तालाब के समीप सर्विस लेन के रास्ते वाहनों को मुख्य फोरलेन मार्ग पर सुरक्षित रूप से प्रवेश कराया जा रहा है। मार्ग के शुरू होने से न केवल मुंगेर जिले के स्थानीय नागरिकों, बल्कि कोसी क्षेत्र (सहरसा, मधेपुरा, सुपौल) और खगड़िया से भागलपुर व बांका की ओर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों और भारी वाहनों को भी भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

Munger Bhagalpur Travel Time Cut to 1 Hour with New Telia Talab Lane (1)

1 अक्टूबर से विक्रमशिला सेतु होगा बंद

इस नए टू-लेन खंड का चालू होना उस समय वरदान साबित होने जा रहा है, जब भागलपुर में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु पर आगामी 1 अक्टूबर 2026 से जीर्णोद्धार कार्य के लिए यातायात तीन महीने के लिए बंद किया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज की डी-लॉन्चिंग और सुपरस्ट्रक्चर के जीर्णोद्धार को लेकर प्रशासन ने 30 सितंबर की रात से ही रूट डायवर्जन लागू करने की तैयारी की है।

Munger Bhagalpur Travel Time Cut to 1 Hour with New Telia Talab Lane (2)

तेलिया तालाब टू-लेन व कनेक्टिविटी: एक नजर में

  • परियोजना: मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन पैकेज।

  • चालू हुआ खंड: तेलिया तालाब से टू-लेन का एक हिस्सा (टू-वे ट्रैफिक)।

  • प्रवेश व्यवस्था: तेलिया तालाब से सर्विस लेन के जरिए फोरलेन पर वाहनों की एंट्री।

  • सफर के समय में बचत: पहले 1.5 घंटे लगते थे, अब करीब 1 घंटे (60 मिनट) में मुंगेर से भागलपुर।

  • रणनीतिक महत्व: 1 अक्टूबर से भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज डी-लॉन्चिंग के चलते ट्रैफिक बंद रहेगा, उस दौरान यह रूट मुख्य बाईपास साबित होगा।

Munger Bhagalpur Travel Time Cut to 1 Hour with New Telia Talab Lane (3)

यद्यपि सेतु बंद रहने के दौरान गंगा पार करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बरारी और नवगछिया घाटों के बीच स्टीमर (जहाज) और बड़ी नौकाओं का प्रबंध किया जा रहा है, लेकिन भारी वाहनों और आपातकालीन सेवाओं के लिए नदी पार करना एक बड़ा संकट बनने वाला है। ऐसे विषम हालात में तेलिया तालाब से फोरलेन का यह टू-लेन हिस्सा चालू होना वरदान साबित होगा।

उत्तर बिहार और कोसी से आने वाले वाहन अब श्रीकृष्ण सेतु (मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल) के रास्ते तेलिया तालाब होकर सीधे मात्र 60 मिनट में भागलपुर पहुंच सकेंगे, जिससे विक्रमशिला सेतु के बंद होने से उत्पन्न होने वाला संभावित महाजाम काफी हद तक टल जाएगा।

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