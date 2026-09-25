मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन की खौफनाक तस्वीर : ब्रिज की दीवार तोड़ हवा में झूल गया हाइवा; वजन थोड़ा भी आगे झुकता तो...

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। Bhagalpur Fourlane Bridge Hywa Hanging Accident: मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन पर गुरुवार की सुबह एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर बाबा चौक के पास गिट्टी से लदा एक भारी हाइवा ओवरब्रिज की मजबूत कंक्रीट दीवार को तोड़ते हुए कई फीट हवा में नीचे लटक गया।

नीचे से गाड़ियां सामान्य रूप से गुजर रही थीं और ऊपर पुल से हाइवा का भारी-भरकम केबिन और अगला पहिया बिल्कुल कगार पर झूल रहा था। गनीमत रही कि हाइवा का संतुलन पूरी तरह नहीं बिगड़ा और वह नीचे नहीं गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा जानलेवा हादसा होते-होते टल गया।

घटना गुरुवार सुबह करीब पांच बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गिट्टी लदा हाइवा फोरलेन से तेज गति से गुजर रहा था। इसी दौरान सामने से अचानक एक दूसरा वाहन आ गया। सीधी टक्कर से बचने के प्रयास में चालक ने तेजी से गाड़ी को किनारे की तरफ मोड़ा, लेकिन भारी लोड के कारण हाइवा पूरी तरह अनियंत्रित होकर सीधे ब्रिज की मजबूत आरसीसी दीवार से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ब्रिज की रेलिंग टूटकर चकनाचूर हो गई और हाइवा का अगला हिस्सा पुल से बाहर हवा में लटक गया।

तस्वीर बयां कर रही खौफनाक मंजर हादसे के बाद सामने आई तस्वीर इस दुर्घटना की भयावहता को साफ बयां कर रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हाइवा की आधी बॉडी हवा में अधर में लटकी हुई है और उसका पहिया कंक्रीट स्लैब पर टिका हुआ है। नीचे की सड़क पर टूटी दीवार का भारी मलबा बिखरा पड़ा था, जिसके बगल से सफेद रंग की कार और अन्य वाहन सावधानीपूर्वक निकलते दिखे।

नीचे मलबे के बीच से निकली कारें यदि हाइवा का संतुलन जरा सा भी और बिगड़ता और वह गिट्टी सहित नीचे सड़क पर गिरता, तो नीचे से गुजर रहे वाहन और राहगीर सीधे उसकी चपेट में आ जाते। वहीं हाइवा के अंदर मौजूद चालक और खलासी ने चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से निकलकर किसी तरह केबिन का दरवाजा खोला और सुरक्षित बाहर आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों घटना के कुछ ही देर बाद बदहवास हालत में वहां से निकल गए।

पुलिस ने मौके पर संभाला मोर्चा सुबह टहलने निकले लोगों ने जब ब्रिज की दीवार तोड़कर हवा में लटके हाइवा को देखा तो हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आपातकालीन सेवा डायल 112 को दी। सूचना पर डायल 112 की एएसआई बिजेंद्र पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं।