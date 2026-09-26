मुंगेर-भागलपुर NH-80 पर 10 KM लंबा महाजाम, 11 घंटे से रेंग रहीं गाड़ियां, फोरलेन छोड़ पुराने पुल पर पहुंचे ट्रक

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Bhagalpur NH 80 Jam मुंगेर-भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-80) पर शनिवार सुबह एक बार फिर यात्रियों और वाहन चालकों के लिए आफत भरी साबित हुई। तेलिया तालाब से लेकर बरियारपुर तक सड़क पर करीब 10 किलोमीटर लंबा महाजाम लग गया। शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू हुआ यह गतिरोध शनिवार की सुबह 9 बजे तक यानी लगातार 11 घंटे बीत जाने के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका।

इस दौरान लंबी दूरी की बसें, कारें, एंबुलेंस और मालवाहक ट्रकों समेत सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर फंसी रहीं और यात्री पूरी रात भूखे-प्यासे गाड़ियों में ही कैद रहने को विवश हुए। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और बरियारपुर थाने की पुलिस देर रात से ही मोर्चा संभालकर सड़क पर उतर आई।

यातायात पुलिस के जवान शिव कुमार ने बताया कि रेलवे पुल पर फिलहाल वाहनों का परिचालन 'वन-वे' (एक तरफा) रखा गया है। दोनों तरफ से एक साथ वाहनों के आ जाने के कारण पुल के संकरे हिस्से पर भारी दबाव बन गया, जिसने धीरे-धीरे 10 किलोमीटर लंबे जाम की शक्ल ले ली।

नया फोरलेन छोड़कर पुराने पुल में घुसे ट्रक इस भीषण जाम की मुख्य वजह भारी ट्रक चालकों की लापरवाही सामने आई है। मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन का नया रास्ता (तेलिया तालाब सेक्शन) आवागमन के लिए खोल दिया गया है, ताकि भारी वाहनों को शहर और पुराने संकरे रेलवे पुल से न गुजरना पड़े। इसके बावजूद कई ट्रक चालकों ने नए बाईपास का इस्तेमाल न करते हुए पुराने मार्ग का ही रुख कर लिया। पुराने मार्ग पर ट्रकों का रेला आने से रेलवे ओवरब्रिज के पास सड़क पूरी तरह चोक हो गई।

NH-80 महाजाम प्रभावित मार्ग: मुंगेर-भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-80), तेलिया तालाब से बरियारपुर।

जाम का दायरा: लगभग 10 किलोमीटर लंबा।

अवधि: शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार सुबह 9 बजे के बाद तक (11 घंटे से अधिक)।

जाम का मुख्य कारण: नए फोरलेन बाईपास को छोड़ भारी ट्रकों का पुराने रेलवे पुल की ओर आना और पुल पर 'वन-वे' व्यवस्था।

प्रभावित वाहन: लंबी दूरी की बसें, एंबुलेंस, निजी कारें और मालवाहक ट्रक।

प्रशासनिक कदम: बरियारपुर पुलिस व ट्रैफिक टीम मौके पर तैनात; ट्रकों का रूट डायवर्ट कर फोरलेन की ओर भेजा जा रहा। बरियारपुर में पुलिस की तैनाती शनिवार सुबह स्थिति बेकाबू होते देख बरियारपुर पुलिस ने पुराने मार्ग के मोड़ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिसकर्मी अब लाउडस्पीकर और हाथों से इशारा कर भागलपुर की ओर से मुंगेर जाने वाले सभी भारी ट्रकों और कॉमर्शियल वाहनों को जबरन नए फोरलेन की तरफ मोड़ रहे हैं।