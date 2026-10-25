मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु के रास्ते हथियार तस्करी का पर्दाफाश, 2 कट्टा के साथ 2 गिरफ्तार; ₹5000 में हुई थी डील

संवाद सहयोगी, मुंगेर।Munger Arms Smuggling Shri Krishna Setuगंगा नदी पर बने श्रीकृष्ण सेतु के रास्ते मुंगेर से बेगूसराय अवैध हथियारों की तस्करी के एक नए गिरोह का कोतवाली थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गीता बाबू रोड के समीप त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को रंगेहाथ दबोच लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से दो अवैध कट्टा बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपितों की पहचान मुंगेर शहर के मकससपुर निवासी रूपेश कुमार और रितेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर हथियारों के अवैध निर्माण के स्रोत और अंतरजिला नेटवर्क का सुराग जुटाने में लगी है।

श्रीकृष्ण सेतु पार करने की फिराक में थे, गीता बाबू रोड पर दबोचे श्रीकृष्ण सेतु हथियार तस्करी मामला: एक नजर में घटनास्थल: गीता बाबू रोड, कोतवाली थाना क्षेत्र, मुंगेर (श्रीकृष्ण सेतु से पहले)।

गिरफ्तार आरोपित: रूपेश कुमार और रितेश कुमार (दोनों निवासी: मकससपुर, मुंगेर)।

बरामदगी: 2 अवैध कट्टा (अग्न्यास्त्र)।

डील व लालच: खेप पहुंचाने के बदले ₹5000 मिलने थे; जल्दी अमीर बनने के लालच में पहली बार शामिल होने का दावा।

सप्लाई रूट: मुंगेर से श्रीकृष्ण सेतु के रास्ते बेगूसराय।

कार्रवाई टीम: कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी व पुलिस बल।

कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक हथियारों की खेप लेकर श्रीकृष्ण सेतु के रास्ते मुंगेर की सीमा पार करने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत गीता बाबू रोड के पास घेराबंदी की।

कुछ ही देर में दोनों युवक संदिग्ध अवस्था में आते दिखे। पुलिस बल को देखकर वे भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से दो कट्टा बरामद हुए। इसके बाद दोनों को तुरंत हिरासत में लेकर थाने लाया गया और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

₹5000 में हथियार पहुंचाने की डील, लालच में बने कूरियर पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपितों ने चौकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कथित तौर पर बताया कि उन्हें इन दोनों कट्टों को बेगूसराय की एक एजेंसी/ठिकाने तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस सुरक्षित डिलीवरी के एवज में उन्हें ₹5000 की राशि मिलने वाली थी।

पूछताछ में एक आरोपित ने दावा किया कि उसने कम समय में ज्यादा रुपये कमाने के लालच में आकर पहली बार इस अपराध की राह चुनी थी। वह केवल कूरियर के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि, हथियारों की यह खेप बेगूसराय में किस गिरोह या व्यक्ति विशेष को सौंपी जानी थी और इसके पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन है, इसका पूरा सच अभी सामने आना बाकी है।

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच में जुटी पुलिस मुंगेर में अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए इन युवकों के बाद पुलिस अब तस्करी की पूरी चेन खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मुंगेर के किस इलाके या कारीगर से ये कट्टे खरीदे या उठाए गए थे और बेगूसराय में इन्हें रिसीव करने वाला मुख्य हैंडलर कौन था।