किसानों ने मुख्यमंत्री, अनुमंडल पदाधिकारी और लघु सिंचाई विभाग ने आवेदन देकर नाले की मरम्मत तथा पानी का प्रवाह बहाल करने की मांग की है।

खैराती डांड में जगह-जगह अतिक्रमण और कचरा जमा होने से बरुआ नदी के पानी का प्रवाह बाधित हो गया है। पहले इसी नाले से खेतों तक आसानी से पानी पहुंचता था, लेकिन अब किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। प्रशासन को जल्द सफाई और मरम्मत करानी चाहिए। - पंकज कुमार दास

पहले खैराती डांड से बदुआ नदी का पानी खेतों तक पहुंचता था, जिससे सिंचाई आसानी से होती थी और फसलों की अच्छी पैदावार मिलती थी। पिछले कई वर्षों से नाले की सफाई और मरम्मत नहीं होने के कारण पानी का प्रवाह पूरी तरह बाधित है। - नीरज कुमार

खैराती डांड की नियमित सफाई और मरम्मत नहीं होने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। नाले में जलकुंभी और कचरा जमा रहने से बदुआ नदी का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशासन को जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। - विजय साह

खैराती डांड से पानी का प्रवाह बंद होने के कारण रबी, सरसों और अरहर की फसलों की सिंचाई के लिए बोरिंग का सहारा लेना पड़ता है। इससे डीजल और बिजली पर अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है। खेती की लागत बढ़ने से किसानों का मुनाफा लगातार घट रहा है। - रंजीत कुमार

डांड किसानों के लिए उपयोगी बन सके इसके लिए लघु सिचाई विभाग के पदाधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। करीब 15 दिन पूर्व तारापुर लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी खैराती डांड की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। जल्द ही नाले की सफाई, मरम्मत और अतिक्रमण हटने की उम्मीद है। ताकि किसानों बरुआ नदी का पानी फिर खेतों तक पहुंच सके। - राजेंद्र चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी