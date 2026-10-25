30 साल पुरानी फरक्का जलसंधि पर JDU का सवाल, मुंगेर में 2 नवंबर को ‘नीतीश संवाद’, बिहार के हितों पर होगी चर्चा

संवाद सहयोगी, मुंगेर। भारत-बांग्लादेश फरक्का जलसंधि के तीन दशक पूरे होने के अवसर पर संधि के नवीकरण और इससे बिहार के हितों पर पड़े विपरीत प्रभावों के सवालों को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) अब व्यापक जनसंवाद अभियान शुरू करने जा रहा है।

इसी कड़ी में आगामी दो नवंबर को मुंगेर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में 'नीतीश संवाद' का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर रविवार को मुंगेर स्थित जदयू जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक आयोजित की गई।

जिलाध्यक्ष सौरभ निधि की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तीन दशक पुरानी संधि से बिहार के हितों की हुई अनदेखी बैठक में कार्यक्रम प्रभारी सह जमालपुर के जदयू विधायक नचिकेता मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-बांग्लादेश फरक्का जलसंधि को लागू हुए तीन दशक (30 वर्ष) का समय बीत चुका है। इ

तने वर्षों में इस संधि के कारण गाद (Siltation) और पानी के बंटवारे को लेकर बिहार के व्यापक हितों की अनदेखी हुई है। विधायक ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब इस संधि के हर पहलू और इसके बिहार पर पड़े सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए।