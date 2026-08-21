संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व रेलवे मालदा रेल मंडल के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप पाने वाले जमालपुर जंक्शन पर विकास की गति पूरी तरह थम गई है। स्टेशन के समग्र रीमॉडलिंग और आधुनिकीकरण पर करीब 34 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, लेकिन मंडल मुख्यालय से अंतिम छोर पर स्थित इस ऐतिहासिक स्टेशन पर दूसरे चरण का निर्माण कार्य पिछले करीब डेढ़ वर्ष से पूरी तरह ठप पड़ा है।

प्रथम चरण के कार्यों को मार्च 2023 तक पूरा करने की समय सीमा तय थी, जो कई बार खिंचते हुए आखिरकार वर्ष 2025 में पूरी हो सकी। अब दूसरे चरण के कार्य में महीनों से एक इंच भी प्रगति नहीं होने के कारण यात्रियों को प्रस्तावित आधुनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्रथम चरण में कई काम पूरे, 22 दुकानों की इमारत तैयार प्रथम चरण के तहत स्टेशन पर आरएमएस कक्ष, रिजर्व लाउंज, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, सामान्य वेटिंग हॉल, पे-एंड-यूज शौचालय, प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर शौचालय, स्टेशन भवन का फसाड, मधुबनी पेंटिंग, पेयजल, सर्कुलेटिंग एरिया और वाहन स्टैंड का काम पूरा हुआ।

गतिशक्ति यूनिट के अभियंताओं के अनुसार, स्टेशन पर दो मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, जिसमें करीब 22 दुकानें होंगी। इनके आवंटन के लिए जल्द निविदा जारी की जाएगी। 15 माह से शोपीस बना एस्केलेटर, 12 मीटर चौड़े FOB का इंतजार योजना की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि करीब 15 माह पहले नए दो मंजिला भवन में एस्केलेटर मशीन स्थापित कर दी गई, लेकिन इसका संचालन आज तक शुरू नहीं हो सका। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई यह आधुनिक मशीन महज शोभा की वस्तु बनी हुई है।