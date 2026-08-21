Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जमालपुर रेलवे जंक्‍शन के रीमॉडलिंग पर ₹34 करोड़ खर्च, डेढ़ साल से दूसरा चरण ठप; शोपीस बना 15 माह पहले लगा एस्केलेटर

By Kunal Amrit Raj Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:22 PM (IST)

जमालपुर जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 34 करोड़ रुपये की रीमॉडलिंग का दूसरा चरण डेढ़ साल से रुका हुआ है। 15 महीने पहले लगा एस्केलेटर भी शोपीस बना हुआ है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अमृत भारत योजना के तहत प्रथम चरण पूरा होने के बाद रुका काम; 12 मीटर चौड़े विश्वस्तरीय FOB का निर्माण अब भी अटका

अमृत भारत योजना के तहत प्रथम चरण पूरा होने के बाद रुका काम; 12 मीटर चौड़े विश्वस्तरीय FOB का निर्माण अब भी अटका

HighLights

  1. जमालपुर स्टेशन रीमॉडलिंग का दूसरा चरण डेढ़ साल से रुका।

  2. 34 करोड़ रुपये की योजना में काम पूरी तरह ठप।

  3. 15 माह पहले लगा एस्केलेटर अब तक चालू नहीं।

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व रेलवे मालदा रेल मंडल के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप पाने वाले जमालपुर जंक्शन पर विकास की गति पूरी तरह थम गई है। स्टेशन के समग्र रीमॉडलिंग और आधुनिकीकरण पर करीब 34 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, लेकिन मंडल मुख्यालय से अंतिम छोर पर स्थित इस ऐतिहासिक स्टेशन पर दूसरे चरण का निर्माण कार्य पिछले करीब डेढ़ वर्ष से पूरी तरह ठप पड़ा है।

प्रथम चरण के कार्यों को मार्च 2023 तक पूरा करने की समय सीमा तय थी, जो कई बार खिंचते हुए आखिरकार वर्ष 2025 में पूरी हो सकी। अब दूसरे चरण के कार्य में महीनों से एक इंच भी प्रगति नहीं होने के कारण यात्रियों को प्रस्तावित आधुनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्रथम चरण में कई काम पूरे, 22 दुकानों की इमारत तैयार

प्रथम चरण के तहत स्टेशन पर आरएमएस कक्ष, रिजर्व लाउंज, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, सामान्य वेटिंग हॉल, पे-एंड-यूज शौचालय, प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर शौचालय, स्टेशन भवन का फसाड, मधुबनी पेंटिंग, पेयजल, सर्कुलेटिंग एरिया और वाहन स्टैंड का काम पूरा हुआ।

गतिशक्ति यूनिट के अभियंताओं के अनुसार, स्टेशन पर दो मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, जिसमें करीब 22 दुकानें होंगी। इनके आवंटन के लिए जल्द निविदा जारी की जाएगी।

15 माह से शोपीस बना एस्केलेटर, 12 मीटर चौड़े FOB का इंतजार

योजना की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि करीब 15 माह पहले नए दो मंजिला भवन में एस्केलेटर मशीन स्थापित कर दी गई, लेकिन इसका संचालन आज तक शुरू नहीं हो सका। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई यह आधुनिक मशीन महज शोभा की वस्तु बनी हुई है।

इसके अलावा पार्क का फव्वारा और फूड प्लाजा भी अधूरा है। दूसरे चरण में प्रस्तावित 12 मीटर चौड़े विश्वस्तरीय फुट ओवरब्रिज (FOB) का काम भी अधर में है, जिसे पुराने एफओबी और ईस्ट कॉलोनी स्थित बर्फघर की ओर जोड़ते हुए लिफ्ट व सीढ़ियों की कनेक्टिविटी दी जानी है।

"अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्तमान में सुल्तानगंज और पीरपैंती स्टेशनों पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन दोनों स्टेशनों के कार्य पूरे होते ही जमालपुर स्टेशन के दूसरे चरण का काम शुरू कराया जाएगा। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक जमालपुर में दूसरे चरण की रीमॉडलिंग का कार्य शुरू हो जाएगा।"


-

मनीष कुमार गुप्ता, डीआरएम (DRM), मालदा रेल मंडल