सुबह की सैर के साथ अब कसरत भी, जमालपुर की रेल कॉलोनियों में खुले ओपन जिम, स्वास्थ्य को मिलेगा बढ़ावा

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। Jamalpur Railway Colony Open Gym: जमालपुर की रेल कॉलोनियों में रहने वाले रेलकर्मियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य तथा दिनचर्या को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई है। मुख्य कारखाना प्रबंधक (CWM) विनय प्रसाद वर्णवाल की विशेष पहल पर शहर की तीनों रेल कॉलोनियों में ओपन जिम की आधुनिक सुविधा शुरू की गई है।

रेलकर्मियों एवं उनके आश्रितों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इन कॉलोनियों में अत्याधुनिक व्यायाम उपकरण स्थापित किए गए हैं। ओपन जिम का औपचारिक उद्घाटन मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद वर्णवाल, डीन प्रेम प्रकाश, ईरवो (ERWO) अध्यक्ष अनीता वर्णवाल सहित रेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी मौजूदगी में संपन्न हुआ।

मुख्य कारखाना प्रबंधक (CWM) विनय प्रसाद वर्णवाल की पहल पर जमालपुर की तीनों रेल कॉलोनियों में ओपन जिम की शुरुआत

आधुनिक व्यायाम उपकरणों से लैस जिम का CWM, डीन प्रेम प्रकाश और ईरवो अध्यक्ष अनीता वर्णवाल की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन

सुबह-शाम वर्कआउट के लिए उमड़ रहे रेलकर्मी, बच्चे और बुजुर्ग; कॉलोनी वासियों को बाहर जाने से मिली मुक्ति

CWM बोले— रेलकर्मियों का स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर प्रशासन की प्राथमिकता, कॉलोनी को स्वच्छ रखने की अपील जिम चालू होने के बाद से ही रेल कॉलोनियों के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। सुबह की गुनगुनी धूप और शाम की ठंडी हवा के बीच रेलकर्मी, उनके बच्चे और वरिष्ठ नागरिक उत्साहपूर्वक व्यायाम करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले फिटनेस के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर के पास ही यह सुविधा उपलब्ध होने से समय की बचत होगी और लोगों में नियमित फिटनेस के प्रति रुझान बढ़ेगा।

जीवन स्तर में निरंतर सुधार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध उद्घाटन अवसर पर सीआईडब्ल्यूएम विनय प्रसाद वर्णवाल ने कहा कि रेलवे का उद्देश्य केवल रेल कारखाने का विकास करना या रेल परिचालन सुधारना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें एक स्वस्थ माहौल प्रदान करना भी है।