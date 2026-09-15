मुंगेर में खतरे के निशान से नीचे उतरी गंगा, लेकिन कई गांव अब भी पानी-पानी
मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है, लेकिन जाफरनगर सहित कई गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। गंगा का जलस्तर मुंगेर में डेंजर लेवल से नीचे हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार शाम छह बजे मुंगेर में जलस्तर डेंजर लेवल 39.33 मीटर से घट कर 39.24 मीटर पर पहुंच गया है। हालांकि बरियारपुर और कल्याणपुर में अभी भी गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर है।
बरियारपुर में जलस्तर 38.07 जबकि कल्याणपुर में 37.87 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर नीचे जाने के बावजूद गंगा पार के जाफरनगर, सीताचरण, कुतलुपुर, टीकारामपुर, झौवा बहियार सहित बरियारपुर और कल्याणपुर के गांव अब भी पानी में डूबे हैं। ऐसे गांव के बाढ़ पीड़ित प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत शिविर में शरणार्थी बन कर जीवन गुजार रहे हैं।
समाहरणालय के समीप 50 बेड वाला टेंट सिटी
जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बताया कि अभी भी बाढ़ से विस्थापित हुए लोग राहत शिविरों में शरण लिए हैं। ऐसे लोगों को 78 स्थानों पर संचालित सामुदायिक किचन में भोजन कराया जा रहा है। मोटर वोट एम्बुलेंस की सहायता से बाढ़ प्रभावित लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचायी जा रही है।
स्वास्थ्य कर्मी नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच कर बीमार मरीजों की जांच व इलाज कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारा पशुपालकों को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि समाहरणालय के समीप बने 50 बेड वाले टेंट सिटी बाढ़ राहत शिविर में सम्मानपूर्वक बाढ़ पीड़ितों के रहने, खाने व समुचित इलाज का प्रबंध किया गया है।
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