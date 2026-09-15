मुंगेर में खतरे के निशान से नीचे उतरी गंगा, लेकिन कई गांव अब भी पानी-पानी

संवाद सहयोगी, मुंगेर। गंगा का जलस्तर मुंगेर में डेंजर लेवल से नीचे हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार शाम छह बजे मुंगेर में जलस्तर डेंजर लेवल 39.33 मीटर से घट कर 39.24 मीटर पर पहुंच गया है। हालांकि बरियारपुर और कल्याणपुर में अभी भी गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर है।

बरियारपुर में जलस्तर 38.07 जबकि कल्याणपुर में 37.87 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर नीचे जाने के बावजूद गंगा पार के जाफरनगर, सीताचरण, कुतलुपुर, टीकारामपुर, झौवा बहियार सहित बरियारपुर और कल्याणपुर के गांव अब भी पानी में डूबे हैं। ऐसे गांव के बाढ़ पीड़ित प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत शिविर में शरणार्थी बन कर जीवन गुजार रहे हैं।