मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे CM सम्राट चौधरी और शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों ने किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। वे राहत ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंगेर पहुंचेंगे।
बाढ़ राहत शिविरों में विस्थापित परिवारों से सीधा संवाद करेंगे।
राहत और बचाव व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, तैयारियां पूरी।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे मुंगेर के विस्थापित परिवारों का हाल जानने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मुंगेर पहुंचेंगे। दोनों बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही राहत और सुविधाओं की जानकारी लेंगे।
मुख्यमंत्री दोपहर दो बजे सदर प्रखंड के शीतलपुर खेल मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से सड़क मार्ग से प्लस टू उच्च विद्यालय सीताकुंड स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिविर में रह रहे विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और राहत व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से पटना लौट जाएंगे।
सड़क मार्ग से भागलपुर होते हुए नवगछिया के कोसीकरैया बांध जाएंगे
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क मार्ग से प्लस टू नौवागढ़ी हाईस्कूल स्थित राहत शिविर पहुंचेंगे। यहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद राहत और बचाव व्यवस्था की जानकारी लेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से भागलपुर होते हुए नवगछिया के कोसीकरैया बांध जाएंगे।
मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार शाम प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, डीआईजी राकेश कुमार, डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर और एसपी सैयद इमरान मसूद समेत अधिकारियों ने शीतलपुर हेलीपैड और सीताकुंड राहत शिविर का निरीक्षण किया।
पार्किंग, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। हेलीपैड से राहत शिविर तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।
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