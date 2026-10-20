मुंगेर में दो पक्षों के बीच चले लाठी-डंडे और गोलियां, भगदड़ के बाद इलाके में सन्नाटा; पुलिस जांच में जुटी

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का टीकारामपुर मंगलवार की सुबह गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच विवाद इस कदर भड़का कि मारपीट के बाद दोनों ओर से फायरिंग होने लगी।

अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

दोनों पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी

जानकारी के अनुसार, देवराज कुमार एवं मिथुन कुमार के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी विवाद को लेकर सोमवार की रात दोनों पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई थी। रात की घटना के बाद मामला शांत होने के बजाय मंगलवार की सुबह फिर सुलग उठा।

दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दोनों पक्षों ने थाने में दिया आवेदन घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। मुफस्सिल थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मु, असलम अंसारी ने दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर ली है।