मुंगेर के राजा-रानी पार्क में बोटिंग का इंतजार खत्म, रविवार से चलेगी पैडल और मोटर बोट

संवाद सूत्र, मुंगेर। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। राजा-रानी पार्क में सैर-सपाटे के साथ अब नौका विहार का भी आनंद मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद रविवार से राजा-रानी तालाब में नौका संचालन शुरू होने जा रहा है।

शुरुआत चार पैडल बोट और एक मोटर बोट से होगी। साल के अंत तक कार और साइकिल बोट चलाने की भी तैयारी है। राजा-रानी पार्क के उद्घाटन के बाद से ही तालाब में नौका विहार शुरू होने का इंतजार था।

विभागीय समन्वय के अभाव में योजना अटकी रही। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपानीकर की पहल के बाद प्रक्रिया तेज हुई और अब शहरवासियों को मनोरंजन की नई सुविधा मिलने जा रही है। पैडल बोट पर एक साथ चार लोग सवार हो सकेंगे, जबकि मोटर बोट में पांच यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। मोटर बोट के साथ चालक भी रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल बचाव कार्य में भी किया जा सकेगा।