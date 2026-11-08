बोरे में बंद थी युवक की लाश, मधुबनी के बिस्फी में विकास यादव से सनसनी 

संवाद सहयोगी, बिस्फी (मधुबनी)। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जाफरा पंचायत भवन के समीप एक युवक का शव बोरे में बंद मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सिमरी सोनमा टोल निवासी विकास यादव के रूप में की गई है।