मधुबनी में पूर्व पंचायत सचिव को कार ने मारी टक्कर, ओवरटेक के चक्कर में गई जान; ग्रामीणों ने NH-27 किया जाम

जागरण संवाददाता, फुलपरास (मधुबनी)। फुलपरास में मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक को ओवरटेक कर रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सेवानिवृत्त पंचायत सचिव को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब एक घंटे तक एनएच 27 को जाम रखा।

मृतक की पहचान फुलपरास पुरवारी टोल निवासी 70 वर्षीय ब्रजनंदन यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रजनंदन यादव किसी कार्य से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पार कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में उन्हें जोरदार ठोकर मार दी।