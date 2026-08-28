Raksha Bandhan 2026: राखी के धागे ने मिटाई सरहद, नेपाली ट्रेन से भाई की कलाई सजाने भारत पहुंचीं बहनें

संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2026) शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत और नेपाल की कई बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए यात्रा पर निकलीं।

रक्षाबंधन के दिन नेपाल और भारत की बेटियों ने नेपाली ट्रेन से जयनगर-जनकपुर की यात्रा की। नेपाल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह और शाम के फेरे में ट्रेन का परिचालन किया, जिससे दोनों देशों के बीच आवागमन में सहूलियत मिली।

जनकपुरधाम और आसपास के क्षेत्रों से कई बहनें ट्रेन के माध्यम से जयनगर पहुंचीं। जयनगर स्टेशन पर उतरने के बाद बहनें अपने भाइयों के घर जाने के लिए आगे की यात्रा करती नजर आईं। इस पर्व के चलते स्टेशन परिसर में सुबह से ही यात्रियों की चहल-पहल देखी गई। सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी और आरपीएफ जवानों ने निगरानी रखी। नेपाल से भारत आने वाली या भारत से नेपाल जाने वाली बहनों के हाथों में राखी और मिठाई थी, और उनके चेहरों पर भाई से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी।