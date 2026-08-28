रक्षाबंधन पर नालंदा में उतरीं 'पुलिस दीदियां', स्कूटी से करेंगी महिला सुरक्षा की मॉनिटरिंग

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। रक्षाबंधन के मौके पर नालंदा पुलिस ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को ‘अभया ब्रिगेड’ की शुरुआत की। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों की टीम स्कूटी से विभिन्न इलाकों में गश्त करेगी। महिलाओं और बालिकाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के साथ उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।

पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लाइन डीएसपी श्याम किशोर रंजन ने महिला पुलिसकर्मियों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि नालंदा जिले को 20 स्कूटी और 15 मोटरसाइकिलें मिली हैं। इनमें से स्कूटी से महिला पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग शुरू की गई है।

स्कूल-कॉलेज और बाजारों पर रहेगी नजर: अभया ब्रिगेड की टीम स्कूल-कॉलेज, बाजार, सार्वजनिक स्थलों और अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त करेगी। पुलिस का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं के बीच सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है। किसी महिला या बालिका को परेशानी होने पर टीम मौके पर पहुंचकर मदद करेगी।

महिला पुलिसकर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने, आम लोगों से बेहतर समन्वय बनाने और महिलाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है। गश्त के दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

सुरक्षा के साथ जागरूकता भी अभया ब्रिगेड का काम केवल गश्त तक सीमित नहीं रहेगा। महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और जरूरत के समय पुलिस से संपर्क करने के तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। खासकर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के बीच पुलिस की पहुंच बढ़ाने पर जोर रहेगा।