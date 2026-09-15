रूस जाएंगे बिहार के MLA सुजीत पासवान, संसदीय चुनाव की मॉनिटिरिंग के लिए मॉस्को से आया बुलावा 

संवाद सहयोगी, राजनगर (मधुबनी)। राजनगर के विधायक एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत पासवान को रूस के संसदीय चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। रूसी संघ के सिविक चेंबर ने उन्हें आधिकारिक आमंत्रण भेजा है।

रूस में 18 से 20 सितंबर 2026 तक स्टेट डूमा (संसद) का चुनाव होना है। इस दौरान वे मॉस्को स्थित सिचुएशनल सेंटर में विदेशी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे।

विधायक ने कहा कि यह सम्मान व्यक्तिगत नहीं, बल्कि बिहार और मिथिला के हर व्यक्ति का सम्मान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और राजनगर की जनता के आशीर्वाद का प्रतिफल है।

उन्होंने इस दायित्व के लिए रूसी सिविक चेंबर की अध्यक्ष लिडिया मिखीवा, सीआईआईसी, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के प्रति आभार जताया। विधायक को यह जिम्मेदारी मिलने से राजनगर सहित पूरे प्रदेश में हर्ष का माहौल है।

सुजीत पासवान: संघ की शाखा से रूस के सिचुएशनल सेंटर तक रूस के संसदीय चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बने राजनगर के विधायक सुजीत कुमार पासवान छात्र राजनीति से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचने वाले बिहार के युवा नेताओं में से एक हैं।

30 वर्षीय सुजीत पासवान का पैतृक गांव राजनगर का कसियौना है। वे मधुबनी जिले के सबसे कम उम्र के विधायक हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर उन पर दांव लगाया और उन्होंने राजद के विष्णुदेव को 42 हजार से अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की।

उनका सियासी सफर बचपन में आरएसएस की शाखा से शुरू हुआ। उच्च शिक्षा के दौरान 2010 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 2012-13 में एबीवीपी के नगर मंत्री, 2017-19 में प्रदेश मंत्री और 2018-20 में केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य रहे। जिले में एबीवीपी से विधायक बनने वाले वे पहले युवा हैं।