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रूस जाएंगे बिहार के MLA सुजीत पासवान, संसदीय चुनाव की मॉनिटिरिंग के लिए मॉस्को से आया बुलावा 

By Braj Mohan Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Tue, 15 Sep 2026 01:20 PM (IST)

राजनगर विधायक सुजीत पासवान को रूस के संसदीय चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वे मॉस्को से 18 ...और पढ़ें

सुजीत पासवान। फाइल फोटो

सुजीत पासवान। फाइल फोटो

HighLights

  1. राजनगर विधायक सुजीत पासवान रूस चुनाव के पर्यवेक्षक बने।

  2. मॉस्को में 2026 के संसदीय चुनावों की करेंगे निगरानी।

  3. इसे बिहार और मिथिला के लिए बड़ा सम्मान बताया।

संवाद सहयोगी, राजनगर (मधुबनी)। राजनगर के विधायक एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत पासवान को रूस के संसदीय चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। रूसी संघ के सिविक चेंबर ने उन्हें आधिकारिक आमंत्रण भेजा है।

रूस में 18 से 20 सितंबर 2026 तक स्टेट डूमा (संसद) का चुनाव होना है। इस दौरान वे मॉस्को स्थित सिचुएशनल सेंटर में विदेशी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे।

विधायक ने कहा कि यह सम्मान व्यक्तिगत नहीं, बल्कि बिहार और मिथिला के हर व्यक्ति का सम्मान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और राजनगर की जनता के आशीर्वाद का प्रतिफल है।

उन्होंने इस दायित्व के लिए रूसी सिविक चेंबर की अध्यक्ष लिडिया मिखीवा, सीआईआईसी, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के प्रति आभार जताया। विधायक को यह जिम्मेदारी मिलने से राजनगर सहित पूरे प्रदेश में हर्ष का माहौल है।

सुजीत पासवान: संघ की शाखा से रूस के सिचुएशनल सेंटर तक

रूस के संसदीय चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बने राजनगर के विधायक सुजीत कुमार पासवान छात्र राजनीति से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचने वाले बिहार के युवा नेताओं में से एक हैं।

30 वर्षीय सुजीत पासवान का पैतृक गांव राजनगर का कसियौना है। वे मधुबनी जिले के सबसे कम उम्र के विधायक हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर उन पर दांव लगाया और उन्होंने राजद के विष्णुदेव को 42 हजार से अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की।

उनका सियासी सफर बचपन में आरएसएस की शाखा से शुरू हुआ। उच्च शिक्षा के दौरान 2010 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 2012-13 में एबीवीपी के नगर मंत्री, 2017-19 में प्रदेश मंत्री और 2018-20 में केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य रहे। जिले में एबीवीपी से विधायक बनने वाले वे पहले युवा हैं।

2020 में भाजपा में सक्रिय सदस्य बने और युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और लनामि विश्वविद्यालय दरभंगा के सिंडिकेट सदस्य हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से नेपाल से अयोध्या तक निकली देवशिला रथयात्रा के संयोजक की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी।

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