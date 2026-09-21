मधुबनी के बाबूबरही में पीएम आवास योजना की सूची तैयार, 27 और 28 को ग्राम सभा

संवाद सहयोगी, बाबूबरही (मधुबनी)। PM Awas Yojana Madhubani: जिले के बाबूबरही प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास प्लस) की सूची तैयार कर ली गई है।

सूची का अंतिम अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए बीडीओ कार्यालय कक्ष में सोमवार को सभी आवास सहायकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

दो दिनों का शेड्यूल तय

बीडीओ संजय कुमार दास ने बताया कि प्रखंड में आवास प्लस की सूची प्राप्त हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों से निर्धारित तिथियों में पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। ग्राम सभा के लिए दो दिनों का पूरा शेड्यूल तय कर दिया गया है।