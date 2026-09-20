मधुबनी में PM Awas की नई सूची के अनुमोदन के लिए पंचायतों में होगी ग्राम सभा, बीडीओ ने दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, खुटौना (मधुबनी)। PM Awas Yojana Madhubani: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस-2024 में शामिल पात्र परिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है।

इसके तहत आवास प्लस-2024 की सूची के अनुमोदन के लिए खुटौना प्रखंड की सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने सभी मुखिया, पंचायत सचिव और ग्रामीण आवास सहायकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्राथमिकता तय करेगी सभा

निर्देश के अनुसार, आवास प्लस-2024 की सूची में शामिल परिवारों में से प्राथमिकता तय करते हुए प्रारूप प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।

इसके बाद इस सूची का विधिवत ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा संपन्न होने के बाद अनुमोदित सूची और ग्राम सभा पंजी को उसी दिन प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया गया है।