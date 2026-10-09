क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? 11 से मधुबनी में चलेगा विशेष अभियान, घर आएंगे बीएलओ

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Voter List Revision: भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के निर्देश पर निर्वाचक सूची के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत वोटर लिस्ट में छूटे हुए, नए और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू होकर एक महीने तक चलेगी। इस दौरान बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।

चलेगा सत्यापन अभियान

अभियान के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व और वर्तमान की निर्वाचक सूची का आपस में मिलान किया जाएगा।

इससे उन मतदाताओं की पहचान होगी जिनका नाम पुरानी सूची में था लेकिन वर्तमान सूची से हट गया है। जांच में पात्र पाए जाने वाले ऐसे सभी मतदाताओं का प्रपत्र-6 भरवाकर अनिवार्य पंजीकरण कराया जाएगा।

पारदर्शिता पर जोर

बीएलओ हर मतदाता का सत्यापन करके एक महीने के भीतर यह पूरी प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सत्यापन के बाद तैयार सूची संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल एजेंट के साथ साझा की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और पात्र लोगों का नाम जुड़ेगा।