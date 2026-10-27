मधुबनी के खुटौना में छोटे भाई की पत्नी ने भैंसुर को लाठी से पीटकर मार डाला

संवाद सहयोगी, खुटौना (मधुबनी)। एक ही आंगन में रहने वाले परिवार के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई की पत्नी ने अपने भैंसुर के सिर पर लाठी से वार कर दिया।

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह लौकहा थाना क्षेत्र के बड़ा उढ़वा गांव की है। मृतक की पहचान सुशील कुमार खड़गा (40), पिता दीपनारायण खड़गा के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक ही आंगन में अलग-अलग रहते थे दोनों भाई मिली जानकारी के अनुसार, सुशील कुमार खड़गा अपने भाई अशोक कुमार खड़गा के साथ एक ही आंगन में अलग-अलग रहते थे। मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर परिवार में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान अशोक कुमार खड़गा की पत्नी ने सुशील कुमार खड़गा के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े।