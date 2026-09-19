ऑटो में बैठकर यात्रियों को बनाती थी शिकार, समस्तीपुर में 3 महिला चोर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मधुबनी। नगर थाना पुलिस ने ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाली तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान समस्तीपुर जिले की शकुंतला देवी, नेहा देवी एवं बिहुला देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी गया सोने का लॉकेट और साढ़े पांच हजार रुपये बरामद किए हैं।

पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि तीनों आरोपित अलग-अलग समय में ऑटो में सवार महिलाओं से चोरी की घटना को अंजाम देती थीं।

महंथी लाल चौक निवासी कांति देवी ऑटो से सफर कर रही थीं। इसी दौरान आरोपितों ने उनके गले से लॉकेट निकाल लिया। वहीं, गांधी चौक निवासी सरिता देवी के ऑटो से सफर करने के दौरान उनका पर्स चोरी कर लिया गया। पर्स में साढ़े पांच हजार रुपये रखे थे।