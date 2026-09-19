सारण के मांझी में देर रात युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर
सारण के मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर फुलवरिया गांव में शुक्रवार देर रात पंकज साहनी नामक युवक को गोली लग ...और पढ़ें
HighLights
मांझी के ताजपुर फुलवरिया गांव में युवक को गोली लगी।
पंकज साहनी गंभीर रूप से घायल, पीएमसीएच पटना रेफर।
पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, मामले की गहन जांच जारी।
संवादसूत्र, दाउदपुर/मांझी (सारण)। मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर फुलवरिया गांव में शुक्रवार की देर रात 35 वर्षीय पंकज साहनी को गोली लग गई। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। घायल पंकज साहनी ताजपुर फुलवरिया निवासी अनुरुध साहनी का पुत्र है।
गोली लगने से गंभीर हुआ युवक
गोली लगने के बाद स्वजन पंकज को आनन-फानन में इलाज के लिए छपरा लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया गया।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही एकमा सर्किल के एसडीपीओ-2 प्रेमचंद्र सिंह और पुलिस निरीक्षक किरण शंकर ताजपुर फुलवरिया पहुंचे।
अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
गोली चलने के कारणों की जांच
पुलिस के अनुसार, युवक को गोली किन परिस्थितियों में लगी और घटना के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल गोली चलाने वाले और घटना के कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।