सारण के मांझी में देर रात युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर

संवादसूत्र, दाउदपुर/मांझी (सारण)। मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर फुलवरिया गांव में शुक्रवार की देर रात 35 वर्षीय पंकज साहनी को गोली लग गई। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। घायल पंकज साहनी ताजपुर फुलवरिया निवासी अनुरुध साहनी का पुत्र है।

गोली लगने से गंभीर हुआ युवक गोली लगने के बाद स्वजन पंकज को आनन-फानन में इलाज के लिए छपरा लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया गया।