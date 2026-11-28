जागरण संवाददाता, फुलपरास (मधुबनी)। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ब्रह्मपुर चौक के समीप बस की ठोकर से बाइक सवार दो लोग हादसे का शिकार हो गए।

दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

बस की ठोकर से हुआ हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर ब्रह्मपुर चौक के समीप बाइक सवार दो लोग जा रहे थे। इसी दौरान एक बस ने बाइक में ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

सड़क पर उतरे आक्रोशित लोग दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और एनएच को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।