मधुबनी एनएच-27 पर बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल, सड़क जाम
मधुबनी के फुलपरास में NH-27 पर तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया।
HighLights
NH-27 पर बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत।
एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया, पुलिस ने खुलवाया।
जागरण संवाददाता, फुलपरास (मधुबनी)। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ब्रह्मपुर चौक के समीप बस की ठोकर से बाइक सवार दो लोग हादसे का शिकार हो गए।
दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
बस की ठोकर से हुआ हादसा
राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर ब्रह्मपुर चौक के समीप बाइक सवार दो लोग जा रहे थे। इसी दौरान एक बस ने बाइक में ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
सड़क पर उतरे आक्रोशित लोग
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और एनएच को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
एक घंटे बाद खुला जाम
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रशासनिक पहल के बाद करीब एक घंटे में जाम हटाया जा सका। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।