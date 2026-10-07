मधुबनी में अनोखी ठगी, केंद्रीय टीम का अधिकारी बनकर रोका, 22 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Gold Jewelry Cheating: नगर थाना क्षेत्र के निधि चौक के समीप मंगलवार दोपहर दो बाइक सवार बदमाशों ने खुद को केंद्रीय टीम का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 22 ग्राम सोने के आभूषण ठग लिए।

बदमाशों ने अपराध बढ़ने का भय दिखाकर पीड़ित से 13 ग्राम की सोने की चेन और नौ ग्राम की अंगूठी उतरवा ली। इसके बाद आभूषणों को रुमाल में बांधकर झोले में रखने का नाटक किया और पत्थर भरा रुमाल थमाकर फरार हो गए।

अधिकारी बनकर रोका कुछ दूर जाने के बाद रुमाल खोलने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कैटोला निवासी विनय कुमार शुक्ला के रूप में हुई है। उन्होंने बुधवार को नगर थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी।

विनय कुमार शुक्ला ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह दवा खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे। कोतवाली चौक के पास उन्होंने सेब खरीदा और इसके बाद घर की ओर चल दिए। निधि चौक के समीप पहुंचते ही दो बाइक सवार युवकों ने उनकी बाइक रोक दी।