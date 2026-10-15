मधुबनी में 12 से अधिक डॉक्टरों पर SC-ST Act के तहत केस दर्ज, जांच जारी

जागरण संवाददाता, मधुबनी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय कुमार की शिकायत पर 12 से अधिक चिकित्सकों के विरुद्ध अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मामले में चिकित्सकों पर मारपीट, गाली-गलौज करने और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। एससी-एसटी थानाध्यक्ष चंद्रकिशोर टुड्डू ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।