दरभंगा में घर लौट रहे डॉक्टर की गर्दन पर चाकू से कई वार, सड़क पर लहूलुहान मिले

संवाद सहयोगी, दरभंगा । बिहार में दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र के छोटकी मखनाही के पास दरभंगा-कमतौल मुख्य पथ पर बाइक से घर लौट रहे चिकित्सक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया।

कमतौल थाना क्षेत्र के आलियाबाद अहियारी निवासी स्व. मो. अताउल रहमान के पुत्र डा. मो. फरीद (40) गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

हमलावर मौके से फरार हो गए। एक राहगीर ने घटना की जानकारी स्थानीय सरपंच अरमान खां उर्फ मतलूब आलम को दी। सरपंच ने घायल चिकित्सक को सड़क पर लहूलुहान हालत में देखा और मब्बी पुलिस को सूचना दी।

पुलिस की मदद से सरपंच ने उन्हें दिल्ली मोड़ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अल्लपट्टी के पास एक अन्य निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार, डा. फरीद अल्लपट्टी स्थित एक निजी अस्पताल में काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से इंतजार कर रहे हमलावरों ने उनकी बाइक रोकी और गर्दन पर चाकू से कई वार किए।

सरपंच अरमान खां के मुताबिक, हमले में काफी रक्तस्राव होने से चिकित्सक की हालत नाजुक हो गई थी। मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि चिकित्सक की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। उनके आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस हमलावरों का पता लगा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।