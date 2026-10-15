समस्तीपुर-दरभंगा ट्रेन में खिड़की से थूक क्या गिरा, बवाल मच गया, प्रवासी परिवार को बेल्ट और बांस से पीटा

संवाद सहयोगी, दरभंगा। समस्तीपुर दरभंगा लोकल ट्रेन में थूक फेंकने के विवाद में गुरुवार को थलवारा स्टेशन पर दो महिलाओं सहित एक दर्जन से अधिक युवकों ने राजस्थान से घर आ रहे प्रवासी दंपती को जमकर पीटा।

बीच बचाव करने पर परिवार के सात अन्य लोगों की भी पिटाई की। बेल्ट और बांस के फट्टे से दनादन पीटकर 20 हजार रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

मारपीट से ट्रेन की बोगी में यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। रेलवे अधिकारियों से सूचना मिलने पर पहुंची एपीएम थाने की पुलिस ने तहकीकात के बाद गंभीर रूप से चोटिल महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा।

फिलहाल इमरजेंसी विभाग में उपचार चल रहा है। चोटिल महिला केवटी थाना क्षेत्र के डोमे चक हवाई अड्डा निवासी सोनू सदाय की पत्नी बिंदी देवी (35) है।

डाक्टरों ने पति सोनू सदाय का प्राथमिक उपचार कर डिस्चार्ज कर दिया। पीड़ित सोनू सदाय ने बताया कि राजस्थान में ईंट भट्टे पर परिवार और रिश्तेदारों के साथ काम करते है।

नवरात्रा में मैया की मन्नत पूरी करने परिवार के साथ दरभंगा आ रहे थे। साथ में ससुर, शादीशुदा साली और पांच बच्चे थे। सुबह सात बजे समस्तीपुर में ट्रेन से उतरने के बाद दरभंगा जानेवाली लोकल ट्रेन पर सवार हुए थे।