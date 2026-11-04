मधुबनी में सिलेंडर विस्फोट से दहला गांव, 6 घर जलकर राख, जेवरात समेत सबकुछ जलकर राख

संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी)। खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में लगी आग ने देखते ही देखते एक परिवार की खुशियां और वर्षों की जमा पूंजी राख में बदल दी।

आग इतनी भयावह थी कि सिलेंडर विस्फोट के बाद एक ही परिवार के छह घर इसकी चपेट में आ गए। घरों में रखे करीब 50 लाख रुपये के सामान जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि आग लगते ही घर की महिला बाहर निकलने में सफल रही, जिससे उसकी जान बच गई।

खाना बनाते समय लगी आग घटना बेनीपट्टी प्रखंड के पैरोल गांव की है। गृहस्वामी सुमन लाल एवं रमन कुमार ने बताया कि घर की महिला गैस सिलेंडर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई। महिला ने स्थिति को भांपते हुए तत्काल घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इसके कुछ ही देर बाद सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया।

एक के बाद एक छह घरों को लिया चपेट में विस्फोट के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें आसपास के घरों तक पहुंच गईं। एक ही परिवार के छह घर आग की चपेट में आ गए। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और काफी मशक्कत की।