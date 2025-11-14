मधुबनी जिले में एनडीए को बढ़त, महागठबंधन का भी खाता खुला

डिजिटल डेस्क, मधुबनी। Madhubani vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि अभी शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं। इसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी की राजनगर विधानसभा से भाजपा के सुजीत कुमार पासवान 17552 मत लेकर आगे चल रहे हैं। राजद के विष्णु देव को 7222 मत मिले हैं। इस तरह से भाजपा 10330 मतों से आगे चल रही है।



हाट सीटों में एक झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नीतीश कुमार मिश्र (भाजपा) 7928 वोट हासिल कर रामनारायण यादव (सीपीआई) से आगे चल रहे हैं। उन्हें केवल 2578 मत मिले हैं। इस तरह से नीतीश मिश्र को 5350 की बढ़त है।

खजौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से भी अरूण शंकर प्रसाद (भाजपा) 8561 मत हासिल कर ब्रजकिशोर यादव (राजद) से आगे चल रहे हैं। राजद को केवल 5296 वोट मिले हैं। इस तरह से भाजपा को 3265 वोटों की बढ़त है।