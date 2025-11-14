Language
    मधुबनी जिले में एनडीए को बढ़त, महागठबंधन का भी खाता खुला

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:25 AM (IST)

    Madhubani election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने लगे हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मधुबनी में एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिख रहा है। हालांकि अब महागठबंधन का खाता भी खुल गया है। झंझारपुर सीट से मंत्री नीतीश कुमार मिश्र आगे चल रहे हैं।

    Madhubani vidhan sabha Election Result 2025: मधुबनी में एनडीए के प्रत्याशी बढ़त बनाने दिख रहे हैं। 

    डिजिटल डेस्क, मधुबनी। Madhubani vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि अभी शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं। इसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है।

    चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी की राजनगर विधानसभा से भाजपा के सुजीत कुमार पासवान 17552 मत लेकर आगे चल रहे हैं। राजद के विष्णु देव को 7222 मत मिले हैं। इस तरह से भाजपा 10330 मतों से आगे चल रही है।


    हाट सीटों में एक झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नीतीश कुमार मिश्र (भाजपा) 7928 वोट हासिल कर रामनारायण यादव (सीपीआई) से आगे चल रहे हैं। उन्हें केवल 2578 मत मिले हैं। इस तरह से नीतीश मिश्र को 5350 की बढ़त है।

    खजौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से भी अरूण शंकर प्रसाद (भाजपा) 8561 मत हासिल कर ब्रजकिशोर यादव (राजद) से आगे चल रहे हैं। राजद को केवल 5296 वोट मिले हैं। इस तरह से भाजपा को 3265 वोटों की बढ़त है।


    हरलाखी से सुधांशु शेखर (जदयू) को 3344 वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी राकेश कुमार पांडे (सीपीआई) को केवल 1326 मत मिले हैं। वहीं मो शब्बीर (निर्दलीय) ने 1233 वोट हासिल किया है।


    बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो विनोद नारायण झा (भाजपा) ने 3893 मत प्राप्त किए हैं। वहीं नलिनी रंजन झा (कांग्रेस) को 1919 वोट मिले हैं। इस तरह से भाजपा 1994 वोट से पीछे चल रही है।


    लौकहा सीट की बात कर लें। यहां से महागठबंधन के लिए खुशखबरी है। भारत भूषण मंडल (राजद) ने 4126 वोट हासिल किया है। वहीं सतीश साह (जदयू) को 3367 मत मिले हैं। इस तरह से राजद को 759 मतों की बढ़त है।