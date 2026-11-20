संवाद सहयोगी, राजनगर (मधुबनी)। आम के बगीचे में अचानक एक युवक का बुरी तरह जला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कोईलख-मोतीपुर मुख्य सड़क के किनारे हनुमान बाग टोले के समीप हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

करीब 30 वर्षीय युवक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। शव की हालत देखकर घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

बगीचे में शव मिलने से मची सनसनी घटना राजनगर थाना क्षेत्र की है। कोईलख-मोतीपुर मुख्य सड़क पर हनुमान बाग टोले के समीप स्थित आम के बगीचे में स्थानीय लोगों ने युवक का जला हुआ शव देखा। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। शव की स्थिति काफी खराब थी। युवक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है।

एफएसएल टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार और पुअनि आरती कुमारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर छानबीन शुरू की। इसके बाद एफएसएल की टीम भी पहुंची और घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि चौकीदार के बयान पर स्थानीय थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में जानकारी जुटाई जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।