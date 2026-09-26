मधुबनी में बैंक हड़ताल से पहले रविवार को खुलेंगी सभी 279 शाखाएं, RBI के निर्देश पर फैसला

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Bank Strike: 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण जिले में तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक की सभी शाखाएं बंद रहीं।

रविवार को खुलेंगी शाखाएं लगातार बंदी के बीच ग्राहकों की सुविधा के लिए 27 सितंबर रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर जिले की सभी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। इस दिन ग्राहक हड़ताल शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग कार्य आसानी से निपटा सकेंगे।

279 शाखाओं में काम जिले में 12 सरकारी बैंकों की 122 शाखाएं, बिहार ग्रामीण बैंक की 113 शाखाएं और प्राइवेट व को-ऑपरेटिव बैंकों की 44 शाखाएं संचालित हैं। इस प्रकार जिले की कुल 279 बैंक शाखाएं रविवार को पूरे समय खुली रहेंगी।