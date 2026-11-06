मधुबनी में सड़क किनारे खेल रहे पांच साल के बच्चे को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचला

संवाद सहयोगी, मधुबनी। सड़क किनारे खेल रहे पांच साल के मासूम को क्या पता था कि कुछ ही पलों में एक तेज रफ्तार कंटेनर उसकी जिंदगी छीन लेगा।

एनएच-27 पर नरहिया थाना क्षेत्र में कंटेनर ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कंटेनर लेकर फरार हो गया। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई, वहीं गांव में मातम पसर गया।

खेलते समय हुआ हादसा बताया गया है कि बच्चा सड़क किनारे खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।