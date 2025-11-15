Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Laukaha Vidhan Sabha Result: लौकहा में एनडीए की ऐतिहासिक अंतर से जीत, सतीश साह ने लहराया परचम

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:34 AM (IST)

    लौकहा विधानसभा चुनाव में एनडीए के सतीश साह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को भारी मतों से हराया। इस जीत से एनडीए समर्थकों में खुशी की लहर है और क्षेत्र में जश्न का माहौल है। सतीश साह की इस जीत को लौकहा के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लौकहा विधानसभा में सतीश साह की जीत

    संवाद सहयोगी, लौकही। लौकहा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आए चुनावी नतीजों ने एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया। एनडीए प्रत्याशी सतीश साह ने रिकॉर्ड 1 लाख 11 हजार 7 सौ 61 मतों से शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार एवं विधायक भारत भूषण मंडल को 25 हजार 5 सौ 11 मतों से पराजित कर विधानसभा की परचम अपने नाम की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरुआती एक-दो रुझानों में भारत भूषण मंडल मामूली बढ़त बनाए हुए थे, जिससे महागठबंधन खेमे में उम्मीदें जगी थीं। लेकिन तीसरे राउंड के बाद सतीश साह ने लगातार बढ़त लेनी शुरू की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

    राउंड दर राउंड बढ़त बढ़ती गई और अंत में वे भारी मतों से विजयी हुए। विजय की घोषणा होते ही लौकही प्रखंड क्षेत्र में एनडीए समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।

    कार्यकर्ताओं ने गुलाल-अबीर उड़ाया, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और जगह-जगह पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। पूरे क्षेत्र में विजय जुलूस और नारों की गूंज से माहौल उत्सवमय बन गया।

    एनडीए की जीत पर जिप सदस्य बिनोद साह, ई. कमलाकांत भारती, ऋषिकेश राघव, वरुण कुमार, रामनारायण गुप्ता सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया।

    सभी ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया और क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया। लौकहा विधानसभा की इस निर्णायक जीत ने एनडीए के उत्साह को नई ऊर्जा दी है और क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत भी दे दिया है।