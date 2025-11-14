Jhanjharpur vidhan sabha Chunav Result 2025: झंझारपुर पर BJP के नीतीश मिश्रा 18 हजार वोटों से आगे, CPI के रामनारायण पिछड़े

डिजिटल डेस्क, झंझारपुर। Jhanjharpur vidhan sabha Election Result 2025 झंझारपुर विधानसभा सीट बिहार की 38वीं विधानसभा है। यहां अब तक 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें भाजपा के नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। महागठबंधन की ओर से कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के उम्मीदवार रामनारायण यादव 16 हजार से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए हैं।

वहीं जन सुराज के केशवचंद्र भंडारी तीसरे नंबर पर हैं और उन्हें सात राउंड में मात्र 2641 वोट मिले हैं। वोटो की काउंटिंग लगातार जारी है।

झंझारपुर विधानसभा सीट का इतिहास

जिला मधुबनी लगता है। ये झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए चुनाव में यहां जनता पार्टी के जगदीश नारायण चौधरी चुनाव जीते थे। 2015 में आरजेडी के गुलाब यादव ने चुनाव जीता था। 2020 में भाजपा के नीतीश मिश्रा यहां से विधायक बने थे।