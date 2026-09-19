झंझारपुर में चलती ट्रेन से उतरते समय फिसला पैर, पहिए के नीचे आकर मूक-बधिर युवक की मौत

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। Jhanjharpur Train Accident: दरभंगा-निर्मली रेलखंड पर शनिवार दोपहर एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया।

झंझारपुर और लोहना रेलवे स्टेशन के बीच जलपाईगुड़ी से अमृतसर जा रही ट्रेन संख्या 14663 (कर्मभूमि एक्सप्रेस) से गिरकर एक 25 वर्षीय मूक-बधिर युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

ससुराल से लौट रहा था युवक

मृतक की पहचान दरभंगा जिले के गंगौली (वार्ड-3) निवासी हीरा लाल राय के 25 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार के रूप में हुई है। स्वजनों के अनुसार, सुजीत और उसका भाई दोनों मूक-बधिर हैं। सुजीत अपने ससुराल गया हुआ था और वहां से घोघरडीहा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर घर लौट रहा था।