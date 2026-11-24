संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। Jhanjharpur Gas Insulated Substation Benefits: मधुबनी के झंझारपुर में गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित होने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति और बेहतर वोल्टेज का सीधा लाभ मिलेगा।

स्थानीय विधायक व नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार झंझारपुर भविष्य में बिहार के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क का अहम केंद्र बनेगा।

भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित 2400 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र से बिजली निकासी की परियोजना में झंझारपुर को महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया है और इसे 2028 की चौथी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य है।

स्थानीय लोगों को फायदे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के उपकरण पूरी तरह बंद होने के कारण धूल, नमी, प्रदूषण और खराब मौसम का असर कम पड़ता है, जिससे बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या घटती है। नई ट्रांसमिशन लाइनों व पीरपैंती परियोजना से जुड़ाव के बाद क्षेत्र का बिजली नेटवर्क मजबूत होगा और लो वोल्टेज की दिक्कत से राहत मिलेगी। गैस इंसुलेशन तकनीक से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का जोखिम कम रहता है, शोर कम होता है और पारंपरिक एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन के मुकाबले केवल 10 से 15 प्रतिशत जमीन की जरूरत पड़ती है, जिससे भूमि अधिग्रहण का दबाव भी कम रहता है।