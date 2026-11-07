जयनगर में वाटरवेज चौक पर खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा

जागरण संवाददाता, जयनगर (मधुबनी)। Jaynagar Truck Fire: जिले के जयनगर स्थित वाटरवेज चौक पर खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई।

ट्रक से आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, आग लगने से ट्रक का केबिन पूरी तरह जल गया।

बताया गया कि घटना के समय ट्रक खाली था। इस कारण बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शार्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।