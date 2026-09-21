मधुबनी के जयनगर से हावड़ा-कोलकाता-पुरी की यात्रा पर ब्रेक, राजेंद्र पुल पर काम से कई ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, जयनगर (मधुबनी) । राजेंद्र रेल पुल पर प्री-एनआई और एनआई कार्य का असर जयनगर से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले रेल कार्य के कारण जयनगर से खुलने और जयनगर आने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रद किया गया है।

वहीं जयनगर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इससे दिल्ली, कोलकाता, हावड़ा और पुरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है। हावड़ा और कोलकाता रूट की ट्रेनें रद 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रद रहेगी। इसके विपरीत 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। इससे जयनगर से हावड़ा और हावड़ा से जयनगर आने-जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा।