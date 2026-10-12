जयनगर से पटना Namo Bharat की जगह चलेगी मेमू ट्रेन, यात्रियों को अब लगेगा कम किराया

संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। Namo Bharat Rapid Rail Bihar: बिहार की इकलौती नमो भारत रैपिड ट्रेन का रूप फिलहाल बदल गया है।

जयनगर और पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन के रैक को मेंटनेंस के लिए भेजा गया है, जिसके कारण उसकी जगह मेमू रैक से परिचालन जारी रखा गया है।

मेमू रैक से परिचालन

पटना और जयनगर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 94803/94804 (नमो भारत रैपिड रेल) के कोच को मेंटनेंस में भेजे जाने के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से मेमू रैक के जरिए परिचालन बहाल कर दिया है।

किराए में बदलाव नमो भारत रैपिड ट्रेन में जयनगर से पटना तक यात्रा करने के लिए यात्रियों को 345 रुपये चुकाने होते थे। हालांकि, अब मेमू ट्रेन का परिचालन होने पर रेलवे यात्रियों से मेल-एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर केवल 105 रुपये किराया ही वसूल करेगी।