लहेरियासराय में नमो भारत का ठहराव शुरू, सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
Jayanagar Patna Rapid Train: समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत लहेरियासराय स्टेशन पर जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत ...और पढ़ें
HighLights
लहेरियासराय स्टेशन पर नमो भारत रैपिड रेल का नया ठहराव शुरू हुआ।
सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह ठहराव स्थानीय निवासियों और 50 से अधिक गांवों को लाभ देगा।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Namo Bharat Rapid Rail: समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत लहेरियासराय स्टेशन पर जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल का नया ठहराव शुरू हो गया है।
स्थानीय सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने अन्य अतिथियों के साथ सुबह ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी सांसद ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए साझा की है।
यात्रियों की मांग पूरी
इस नए स्टॉपेज के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों, अधिवक्ताओं और व्यवसायियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। आधुनिक सेमी-हाईस्पीड ट्रेन के ठहराव से पटना और जयनगर के बीच सफर अब काफी आसान और आरामदायक हो जाएगा। इस ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर पूरे क्षेत्र के यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
50 गांवों को फायदा
लहेरियासराय में इस ट्रेन के रुकने से आसपास के 50 से अधिक गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को नमो भारत ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा या अन्य दूर-दराज के स्टेशनों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे खासकर शहर के व्यवसायियों और दूर-दराज पढ़ाई करने वाले छात्रों को समय की बड़ी बचत होगी।
रेल मंत्री से मुलाकात
सांसद गोपालजी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने लहेरियासराय में इस ट्रेन के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी।
अगस्त महीने में रखी गई इस मांग को रेल मंत्रालय ने जनहित और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए तुरंत मंजूरी दी। रेल मंत्रालय के इस त्वरित फैसले से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है।
अमृत भारत स्टेशन
सांसद ने कहा कि लहेरियासराय स्टेशन को क्षेत्र के प्रमुख कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत लहेरियासराय रेलवे स्टेशन का सर्वांगीण और आधुनिक विकास तेजी से जारी है। आने वाले समय में जयनगर, सीतामढ़ी और झंझारपुर रूट की अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव भी यहां कराया जाएगा।
स्थानीय नागरिकों, छात्रों, अधिवक्ताओं और व्यवसायियों की बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई।— Gopal Jee Thakur (@gopaljeebjp) October 2, 2026
समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत लहेरियासराय स्टेशन पर जयनगर–पटना–जयनगर नमो भारत रैपिड रेल (94803/94804) के नए ठहराव का शुभारंभ कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस आधुनिक सेमी-हाईस्पीड ट्रेन… pic.twitter.com/FjgEDe3B7N