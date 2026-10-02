लहेरियासराय में नमो भारत का ठहराव शुरू, सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Namo Bharat Rapid Rail: समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत लहेरियासराय स्टेशन पर जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल का नया ठहराव शुरू हो गया है।

स्थानीय सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने अन्य अतिथियों के साथ सुबह ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी सांसद ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए साझा की है।

यात्रियों की मांग पूरी

इस नए स्टॉपेज के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों, अधिवक्ताओं और व्यवसायियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। आधुनिक सेमी-हाईस्पीड ट्रेन के ठहराव से पटना और जयनगर के बीच सफर अब काफी आसान और आरामदायक हो जाएगा। इस ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर पूरे क्षेत्र के यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

50 गांवों को फायदा लहेरियासराय में इस ट्रेन के रुकने से आसपास के 50 से अधिक गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को नमो भारत ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा या अन्य दूर-दराज के स्टेशनों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे खासकर शहर के व्यवसायियों और दूर-दराज पढ़ाई करने वाले छात्रों को समय की बड़ी बचत होगी।