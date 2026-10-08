Bihar News : मंदिर जाने से पहले भगवान को देना पड़ा कस्टम का हिसाब, 30 घंटे बॉर्डर पर चलती रही प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, जयनगर (मधुबनी)। भारत-नेपाल सीमा पर इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। मंदिर में स्थापना के लिए राजस्थान से नेपाल ले जाई जा रही दुर्गा प्रतिमा समेत अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां भी सीमा पर कस्टम की प्रक्रिया में अटक गईं। करीब 30 घंटे तक बेतौंहा बॉर्डर पर रुकी मूर्तियां कस्टम शुल्क और क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नेपाल जा सकीं।

मंदिर में होनी थी स्थापना नेपाल के सिरहा जिले के भलुआही गांव के लोगों ने मंदिर में स्थापना के लिए राजस्थान से दुर्गा समेत अन्य मूर्तियां मंगवाई थीं। बताया गया कि सभी मूर्तियों की कीमत करीब नौ लाख रुपये है। मूर्तियों को ट्रक से भारत-नेपाल सीमा के रास्ते नेपाल ले जाया जा रहा था।

कागजात पूरे नहीं होने पर रुका ट्रक बेतौंहा बॉर्डर पर एसएसबी ने ट्रक को रोक लिया। जांच के दौरान मूर्तियों से संबंधित आवश्यक कागजात और कस्टम क्लीयरेंस नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद मूर्तियों को सीमा पार कराने की प्रक्रिया रोक दी गई। करीब 30 घंटे तक कस्टम से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाती रहीं।

शुल्क जमा हुआ, तब मिली सीमा पार करने की अनुमति मूर्तियों की कीमत करीब नौ लाख रुपये होने के कारण नियमानुसार कस्टम प्रक्रिया पूरी की गई। कस्टम शुल्क जमा करने और क्लीयरेंस मिलने के बाद ट्रक को नेपाल जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद मंदिर में स्थापना के लिए मूर्तियां भलुआही रवाना हो सकीं।